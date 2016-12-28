В США произошло землетрясение

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Геологическую службу США (USGS).

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 29 км от города Хоторн. Кроме того, очаг землетрясения залегал на глубине 19 км.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, как ранее сообщал "Ура-Информ", в Румынии произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов. При этом несколько подземных толчков около часу ночи ощутили жители украинской Одессы.