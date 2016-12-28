07:45 28.12.2016 | Происшествия | Новости
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В Румынии произошло землетрясение, отголоски ощущались в Одессе

Во вторник ночью, 28 декабря, в Румынии произошло сильное землетрясение.

В Румынии произошло землетрясение, отголоски ощущались в Одессе

Его магнитуда составила 5,6 баллов. При этом несколько подземных толчков около часу ночи ощутили жители украинской Одессы.

Тут интенсивность подземных толчков составила 3-4 балла. Как сообщает одесский портал "Думская", ссылаясь на информации Геологической службы Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения находился в семи километрах к западу от села румынского Нережу-Мик на глубине 81 километрах.

По данным сейсмологов толчки также ощущались в Молдавии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 20 декабря, в Эквадоре произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Стихия вызвала сильные разрушения в городах Атакамес и Тонсупа на Тихоокеанском побережье. Жертвами природной катастрофы стали три человека. Еще 47 человек получили травмы.


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