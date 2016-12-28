В Харькове ночью произошел пожар в торговом павильоне

Отмечается, что повреждения получила и внутренняя отделка помещения. Инцидент произошел сегодня ночью, в среду 29 декабря, в 4:27.

Такие данные озвучили в пресс-службе ГосЧС в Харьковской области. Общая площадь нанесенного ущерба составила 25 квадратных метров. На момент бедствия, к счастью, внутри никого не было.

В 4:39 работникам пожарной службы удалось справиться с проблемой. На данный момент выясняются причины подобного происшествия.

Как сообщал "УРА-Информ", на прошлых выходных у станции метро "Лесная" в Киеве загорелся рынок. Во время ликвидации пожара обнаружили одно тело.