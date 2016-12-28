В Канаде в аварию попали сразу 40 машин, есть пострадавшие - ФОТО

На автомагистрали в городе Торонто столкнулись сразу около 40 автомобилей. По предварительным данным, в результате аварии пострадали не менее 15 человек.

Как сообщает телеканал CBC, к счастью серьезных ранений никто не получил. Все пострадавшие были доставлены в больницы.

Причиной масштабного дорожно-транспортного происшествия послужила гололедица на дороге. В полиции также сообщили, что за несколько часов в провинции Онтарио произошло более 70 аварий, в том числе и переворачивание автомобилей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от индийского города Кампур в штате Уттар-Прадеш в ночь на среду, 28 декабря, произошла авария на железной дороге. С рельсов сошли 15 вагонов экспресс-поезда. Более 40 человек получили травмы.