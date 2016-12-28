СБУ обнаружила два тайника с оружием в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Из схронов, которые были расположены в Донецкой и Луганской областях оперативники спецслужбы изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, пять охотничьих ружей, одиннадцать гранат и более три тыс. патронов различного калибра. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Ура-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.