10:55 28.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ обнаружила два тайника с оружием в зоне АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции два тайника с оружием.

СБУ обнаружила два тайника с оружием в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Из схронов, которые были расположены в Донецкой и Луганской областях оперативники спецслужбы изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, пять охотничьих ружей, одиннадцать гранат и более три тыс. патронов различного калибра. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Ура-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.


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