Около 43 человека пострадали в аварии поезда в Индии

Об этом со ссылкой на полицейских и железнодорожных чиновников сообщает Reuters.

Согласно словам чиновника полиции Уттар-Прадеша Джавида Ахмада, все раненые, некоторые из которых находились в критическом состоянии были доставлены в близлежащие больницы.

"На телевизионных кадрах с места событий видно покореженные, сброшенные с рельсов вагоны, некоторые - еще на рельсах. Два из них упали с моста в небольшой канал", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже третья подобная авария за последние недели, из-за чего возникает беспокойство по поводу безопасности на стареющей индийской железнодорожной сети, - четвертой по величине в мире.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Индии поезд сошел с рельс, два человека погибли.