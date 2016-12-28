09:22 28.12.2016 | Происшествия | Новости
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Около 43 человека пострадали в аварии поезда в Индии

В результате схода поезда с рельсов на севере Индии получили по меньшей мере 43 человек.

Около 43 человека пострадали в аварии поезда в Индии

Об этом со ссылкой на полицейских и железнодорожных чиновников сообщает Reuters.

Согласно словам чиновника полиции Уттар-Прадеша Джавида Ахмада, все раненые, некоторые из которых находились в критическом состоянии были доставлены в близлежащие больницы.

"На телевизионных кадрах с места событий видно покореженные, сброшенные с рельсов вагоны, некоторые - еще на рельсах. Два из них упали с моста в небольшой канал", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже третья подобная авария за последние недели, из-за чего возникает беспокойство по поводу безопасности на стареющей индийской железнодорожной сети, - четвертой по величине в мире.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Индии поезд сошел с рельс, два человека погибли


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