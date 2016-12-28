На Херсонщине мужчину привалило стеной

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС Херсонской области. Так, 28 декабря в 10:47 к спасателям г. Берислав поступило сообщение о том, что на территории предприятия при разборке здания возникло обрушение стены. В результате стеной привалило работника 1988 г. р., который проводил разборку здания в составе бригады.

При осмотре места событий спасатели выяснили, что пострадавшему обломком стены привалило ноги и была также угроза его жизни из-за падения остальных конструкции. Вскоре мужчину доставили в реанимацию.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Чернигов рухнуло общежитие.