В Индии поезд сошел с рельс, два человека погибли - ФОТО

С рельсов сошли 15 вагонов экспресс-поезда. В результате происшествия погибли две человека. Еще около 28 пассажиров получили травмы.

Как сообщает Times of India со ссылкой на представителя железнодорожной службы города, авария также повлияла на движение поездов в штате. В настоящее время на месте работают спасатели. Полиция устанавливает причины инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском аэропорту Гоа пассажирский самолет, во вторник утром, 27 декабря, по неизвестным пока причинам, при взлете выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

В момент инцидента на его борту находился 161 человек. В результате аварии 15 человек получили различные травмы.