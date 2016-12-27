В Киеве иностранец наехал на мужчину, а затем набросился с ножом

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о драке на проспекте Маяковского.

"На месте происшествия к сотрудникам полиции обратился раненый 40-летний мужчина. Он пояснил, что незнакомец на внедорожнике наехал на него, а после того набросился с ножом. Раненого мужчину немедленно госпитализировали", - говорится в сообщении.

Кроме того, работники криминальной полиции задержали иностранца, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Также он находится в розыске полиции Одесской области.

Сейчас следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, мужчина задержан на основании ст. 208 УПК. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее правоохранители задержали киевлянку, которая из-за ревности нанесла ножевые ранения двум женщинам.