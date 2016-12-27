В Индии самолет выехал за взлетную полосу, 15 пассажиров травмированы

В момент инцидента на его борту находился 161 человек. В результате аварии 15 человек получили различные травмы.

Как сообщает Yahoo news, ссылаясь на данные Военно-морских силах Индии, еще не ясно, что привело к отклонению самолета Jet Airways от взлетно-посадочной полосы. Самолет направлялся в город Мумбаи.

К счастью, только 15 пассажиров получили незначительные травмы, ушибы и переломы. Остальные пассажиры не пострадали, - рассказал официальный представитель военно-морских сил страны. По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Напомним, как сообщал УРА-информ, в Черном море водолазы нашли "черный ящик" упавшего самолета Ту-154. Вскоре в Москве специалисты займутся его расшифровкой.