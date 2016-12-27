В Донецкой области столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В результате аварии один человек получил незначительный ушиб. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, автобус "Setra" по неизвестным пока причинам наехал на автобус "ПАЗ", который стоял на остановке.

Затем иномарка выехала за пределы проезжей части и врезалась в стену магазина. От удара житель Славянска 1994 года рождения, получил легкие телесные повреждения.

В полиции также отметили, что оба водителя в момент аварии не находились в состоянии опьянения. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области на трассе в понедельник, 26 декабря, перевернулся микроавтобус. В результате аварии погиб один человек. Еще шестерых скорая помощь увезла в больницу.