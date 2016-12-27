09:18 27.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Спасатели нашли туриста, заблудившегося во время восхождения на Говерлу

Спасатели нашли 30-летнего жителя Черновцов, который заблудился во время восхождения на Говерлу.

Спасатели нашли туриста, заблудившегося во время восхождения на Говерлу

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ивано-Франковской области.

"Спасатели Ивано-Франковского и Яремчанского поисково-спасательных отделений горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС в области нашли туриста на горе Пожижевская", - говорится в сообщении.

Как отмечается, горные спасатели нашли мужчину в снегу, обессиленного и испуганного. Еще одна ночь в зимних горах могла бы стать для мужчины роковой.

В свою очередь, пострадавшего переобули, переодели в теплую одежду, отогрели и накормили.

После этого спасатели привели туриста на спортивную базу "Заросляк" и передали его родственникам. По словам спасателей в медицинской помощи турист не нуждался.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ",  ранее ольские спасатели нашли тело одного погибшего шахтера во время землетрясения. 


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