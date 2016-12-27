Спасатели нашли туриста, заблудившегося во время восхождения на Говерлу

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Ивано-Франковской области.

"Спасатели Ивано-Франковского и Яремчанского поисково-спасательных отделений горной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС в области нашли туриста на горе Пожижевская", - говорится в сообщении.

Как отмечается, горные спасатели нашли мужчину в снегу, обессиленного и испуганного. Еще одна ночь в зимних горах могла бы стать для мужчины роковой.

В свою очередь, пострадавшего переобули, переодели в теплую одежду, отогрели и накормили.

После этого спасатели привели туриста на спортивную базу "Заросляк" и передали его родственникам. По словам спасателей в медицинской помощи турист не нуждался.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее ольские спасатели нашли тело одного погибшего шахтера во время землетрясения.