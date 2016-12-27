Склад четырех волонтерских организаций сгорел в Ровно

Об этом сообщила депутат Ровенского областного совета Диана Гордейчук.

Как отмечается, склад использовали волонтерские группы: "Территории надежды", "Руевит", "Гроза Ровенщины" и "Волонтерский актив".

Согласно ее словам, пожар произошел из-за замыкания электропроводки в соседнем помещении, где ремонтировали автомобили.

"У нас общая крыша, огонь перекинулся и сгорело все, что было на складе. Большинство продуктов, которые мы собираем для военных, держим в другом помещении, более похожем на погреб. В этом же были крупы, макароны одежда и наша мебель - стеллажи, столы, шкафы", - рассказала Гордейчук.

В настоящее время волонтеры ищут новое помещение, где можно было бы хранить помощь для военных.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее министр обороны Степан Полторак наградил волонтеров государственной медалью "За спасенную жизнь".