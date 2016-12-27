СБУ изъяла в Сумской области контрабандные сигареты на 9 млн грн

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, правоохранители остановили фуру на автодороге «Сумы-Киев» вблизи областного центра.

"При осмотре грузовика, который по документам перевозил пластик, сотрудники СБУ обнаружили триста пятьдесят тысяч сигарет европейских брендов без акцизных марок", - говорится в сообщении.

Согласно информации СБУ, контрабандный груз ввезен на заказ одной из местных коммерческих структур для реализации по всей Украине.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, досудебное следствие установит всех лиц, причастных к ввозу в Украину контрабандных сигарет.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", недавно пограничники изялы почти 1,5 тысячи пачек сигарет в контрабандистовв Одесской области.