Ребенок попал под колеса грузовика в Житомирской области

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"Водитель грузового автомобиля "Мерседес Бенц 809Д", 48-летний житель Черновицкой области, двигаясь по ул. Житомирской в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, 10-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу", - говорится в пресс-службе полиции Житомирской области.

Как отмечается, в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был срочно доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас все обстоятельства и причины ДТП выясняются. Кроме того, полицейские открыли уголовное производство по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины уголовного производства.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Дрогобычском районе Львовской области водитель легковушки сбил насмерть пешехода.