Нелегальные товары на 2,2 млн грн изъяла СБУ в районе АТО

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"При осмотре автотранспорта на пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях правоохранители обнаружили четыре машины, водители которых пытались скрыто ввезти товары на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленников партию радиоаппаратуры. Как отмечается, аппаратура может быть использована в военных целях. Также сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили комплектующие к мобильным телефонам, газовое оборудование и автозапчасти.

По словам водителей, товары они перевозили по заказу представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в самопровозглашенную "Донецкую народную республику".