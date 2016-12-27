12:39 27.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Нелегальные товары на 2,2 млн грн изъяла СБУ в районе АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции изъяли грузы с нелегальными товарами стоимостью более 2,2 миллиона гривен.

Нелегальные товары на 2,2 млн грн изъяла СБУ в районе АТО

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"При осмотре автотранспорта на пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях правоохранители обнаружили четыре машины, водители которых пытались скрыто ввезти товары на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленников партию радиоаппаратуры. Как отмечается, аппаратура может быть использована в военных целях. Также сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили комплектующие к мобильным телефонам, газовое оборудование и автозапчасти.

По словам водителей, товары они перевозили по заказу представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее  СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в самопровозглашенную "Донецкую народную республику".


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