Нелегальные товары на 2,2 млн грн изъяла СБУ в районе АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции изъяли грузы с нелегальными товарами стоимостью более 2,2 миллиона гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"При осмотре автотранспорта на пунктах пропуска в Донецкой и Луганской областях правоохранители обнаружили четыре машины, водители которых пытались скрыто ввезти товары на временно оккупированные террористами территории", - говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленников партию радиоаппаратуры. Как отмечается, аппаратура может быть использована в военных целях. Также сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили комплектующие к мобильным телефонам, газовое оборудование и автозапчасти.
По словам водителей, товары они перевозили по заказу представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".
Сейчас продолжаются соответствующие процессуальные действия.
Как сообщал "Ура-Информ", ранее СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в самопровозглашенную "Донецкую народную республику".