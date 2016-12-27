На Херсонщине две девушки забили мужчину

Об этом передали в пресс-службе полиции области. В полицию было сообщение от фельдшера скорой медпомощи о том, что в жилом доме обнаружено тело 44-летнего жителя области. На лице погибшего были выявлены многочисленные синяки.

Владельцем частного дома оказался 45-летний мужчина. Он рассказал о том, что погибший был его другом и часто оставался в гостях на несколько дней. В тот день хозяин дома отсутствовал, а когда же вернулся, то увидел тело товарища. По заключению судмедэкспертизы, смерть человека наступила в результате травматического шока, а также переломов ребер. А последними гостями, которых видели в доме, были девушки 18-ти и 19-ти лет.

Как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области бывшего правоохранителя осудили за убийство его коллеги.