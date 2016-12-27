Мужчина с ножом бросался на людей в Ивано-Франковске

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Ивано-Франковска.

Как отмечается, в полицию позвонили обеспокоенные жители, которые сообщили, что в центральной части города мужчина вел себя неадекватно. Кроме того, он кричал, что ранен в зоне проведения АТО. Также он угрожал прохожим и бросался на людей с ножом.

Отметим, что на место вызова прибыли правоохранительные органы, которые увидели, что мужчина действительно ведет себя агрессивно.

"Полицейские провели задержание гражданина и сопроводили его в отделение полиции. При идентификации личности оказалось, что мужчина находится в розыске за угрозы в осуществлении физической расправы", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственно оперативные действия.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", недавно в Мариуполе мужчина порезал себя ножом и набросился на медиков.