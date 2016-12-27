Первый черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

Об этом передает РИА Новости.

"В 8:48 обнаружили и подняли на поверхность первый черный ящик Ту-154. Российские спасатели ранее обнаружили обломки хвостовой части самолета, где был самописец. Эти и другие фрагменты лайнера спасатели поднимают со дна и доставляют на берег», - говорится в сообщении.

Отметим, что еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета, но они пока не найдены. Также данные черных ящиков помогут специалистам установить причины трагедии.

Сейчас основные версии, которые рассматривает ФСБ РФ - это неисправность самолета, попадание инородного тела в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Кроме того, признаков теракта спецслужбы пока не обнаружили.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, следовавший в Сирию, потерпел крушение около Сочи. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", в России объявили траур в связи с авиакатастрофой самолета.