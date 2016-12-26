09:17 26.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области на ходу загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб

Во Львовской области вблизи г. Буськ на объездной автодороге загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб.

Во Львовской области на ходу загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"26 декабря в 03:45 вблизи г. Буська на объездной автодороге возле перекрестка дорог к с. Яблоновка в автомобиле-мусоровозе "МАЗ" (зарегистрирован в г Кременчуг Полтавской области) возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания устанавливается)", - говорится в сообщении.

В результате погиб 64-летний водитель.

Также отметим, что огнем уничтожены кабина и двигатель автомобиля. Кроме того, тело погибшего доставлено в морг Буской центральной районной больницы.

На данный момент правоохранители устанавливают причины происшествия, проводится доследственная проверка.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Дрогобычском районе Львовской област водитель легковушки сбил насмерть пешехода. 


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