Во Львовской области на ходу загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб

Во Львовской области вблизи г. Буськ на объездной автодороге загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
"26 декабря в 03:45 вблизи г. Буська на объездной автодороге возле перекрестка дорог к с. Яблоновка в автомобиле-мусоровозе "МАЗ" (зарегистрирован в г Кременчуг Полтавской области) возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания устанавливается)", - говорится в сообщении.
В результате погиб 64-летний водитель.
Также отметим, что огнем уничтожены кабина и двигатель автомобиля. Кроме того, тело погибшего доставлено в морг Буской центральной районной больницы.
На данный момент правоохранители устанавливают причины происшествия, проводится доследственная проверка.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Дрогобычском районе Львовской област водитель легковушки сбил насмерть пешехода.