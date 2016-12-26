Во Львовской области на ходу загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

"26 декабря в 03:45 вблизи г. Буська на объездной автодороге возле перекрестка дорог к с. Яблоновка в автомобиле-мусоровозе "МАЗ" (зарегистрирован в г Кременчуг Полтавской области) возник пожар. В результате пожара погиб водитель автомобиля, 1952 года рождения (место проживания устанавливается)", - говорится в сообщении.

В результате погиб 64-летний водитель.

Также отметим, что огнем уничтожены кабина и двигатель автомобиля. Кроме того, тело погибшего доставлено в морг Буской центральной районной больницы.

На данный момент правоохранители устанавливают причины происшествия, проводится доследственная проверка.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее в Дрогобычском районе Львовской област водитель легковушки сбил насмерть пешехода.