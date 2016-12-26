10:30 26.12.2016 | Происшествия | Новости
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В Турции объявили о новой атаке ИГИЛа

Анкара заявила о том, что 30 человек погибло в результате нападения террористов "Исламского государства".

В Турции объявили о новой атаке ИГИЛа

Именно такое количество скончалось в результате атаки, многие другие получили ранения. Боевики захватили сирийский город Эль-Баб, дабы помешать людям спастись бегством.

Такие сведения передает Reuters.

Сейчас сирийские повстанцы, которые имеют поддержку в виде турков, осадили удерживаемый ИГИЛом город на севере Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".

Как сообщал "УРА-Информ", в Германии заявили о том, что с начала года в три раза увеличилось число беженцев из Турции. В стране уже началась волна исламофобии. Жители ФРГ критикуют своего лидера, канцлера Ангелу Меркель за слишком мягкое ее отношение к мигрантам.


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