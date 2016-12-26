В РФ установили местонахождение черных ящиков Ту-154

Поисковики установили местонахождение черных ящиков разбившегося Ту-154, - об этом заявил главком ВКС РФ Виктор Бондарев.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Как отмечается, бортовые самописцы не должны иметь повреждений.
"При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации, мы знаем, где они находятся, они находятся в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем", - заявил Бондарев.
Отметим, что в Минобороны РФ надеются сегодня обнаружить местонахождение самолета Ту-154.
"Я думаю, сегодня день, когда мы сможем обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря", - добавил главком ВКС РФ.
В настоящее время на месте продолжается поисково-спасательная операция, в которой принимают участие 3,5 тысячи человек и 200 единиц различной техники.
Как сообщал "УРА-Информ", все 92 человека, которые находились на борту упавшего в Черное море российского самолета Ту-154, погибли.