В посольстве в Москве скончался иракский дипломат

Об этом сообщает ТАСС.

"В понедельник утром в одном из кабинетов в здании посольства Ирака, расположенного на Погодинской улице в Москве было обнаружено тело 46-летнего дипломата", - сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова

Согласно ее словам, при визуальном осмотре на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено.

Кроме того, следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавила Ю.Иванова.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ране в Анкаре неизвестные напали на посла Российского посла.