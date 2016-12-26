В Пакистане туман убил людей

Отмечается, что из-за густого тумана, умерло по меньшей мере десять человек, еще десятки получили ранения, передает "Радио Свобода".

Происшествие случилось на юге от Исламабада в провинции Пенджаб. Согласно информации, полученной от властей, шесть человек погибло, еще десять граждан получили травмы.

Также известно о том, что автобус перевернулся в районе Хафизабада из-за плохой видимости. Аналогичные ДТП произошли и в других районах.

Как сообщал "УРА-Информ", вчера в России потерпел крушение самолет Ту-154. Его обломки были найдены в Черном море. Эксперты пока не могут установить точную причину падения авиаборта.