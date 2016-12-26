В Москве горел ТЦ

Данную информацию озвучили в пресс-службе городского управления МЧС РФ.

Как стало известно, новость о воспламенении на втором этаже в складской зоне трехэтажного торгового здания по улице Ленинская Слобода поступило 26 декабря в 10:47 по местному времени.

Отмечается, что общая площадь пожара составила около пять квадратных метров.

К территории пожара выехали оперативно-спасательные группы, уже в 11:02.

Пока что никаких данных о пострадавших и жертвах не поступало.

Как сообщал "УРА-Информ", в Израиле на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар.