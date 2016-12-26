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В Кропивницком столкнулись две маршрутки, три человека пострадали

В воскресенье, 25 декабря, в Кропивницком столкнулись две маршрутки.

В Кропивницком столкнулись две маршрутки, три человека пострадали

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Как сообщает городская полиция, авария произошла на улице Академика Тамма.

Тут по неизвестным пока причинам врезались маршрутные такси №8 и №3. После удара травмы получила женщина и ребенком первой маршрутки и мужчина из второй машины. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу.

Вместе с тем водителя маршрутного такси №8 пояснил, что он хотел предотвратить столкновение с легковушкой и выехал на встречную полосу, где и врезался с маршрутным такси №3.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 декабря на Одесской трассе из-за сложных дорожных условий произошло столкновение десятка авто.


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