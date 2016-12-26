В Харькове возле автоцентра взорвалась граната

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В результате события, которое произошло на улице Шевченко, никто из граждан не пострадал. Информация поступила в службу "102" 25 декабря в 02:30...По предварительным данным, возле автоцентра ночью взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

Также добавим, что сейчас правоохранители принимают меры по установлению лиц, которые оставили боеприпас.

Как сообщают правоохранители, факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее около порта Могадишо взорвалось заминированное авто, 29 человек погибли.