Стрельбу устроили во Львове из-за игры уличных музыкантов

Об этом сообщили в патрульной полиции Львова.

"Патрульные получили ориентировку, с описаниями неизвестных. Начали обследовать территорию. Инспекторы обнаружили одного из мужчин, который подпадал под описание нарушителя. При нем был травматический пистолет Форт-12 со снятым предохранителем, с патроном в патроннике. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу. Предварительно нашли 5 гильз 9 мм.", - говорится в сообщении.

Кроме того, другой экипаж полиции получил ориентировку на неизвестных лиц, которые сели в такси Daewoo Lanos.

Как отмечается, их описания тоже совпадали с разыскиваемыми.

Кроме того, патрульные обнаружили этот автомобиль и остановили его.

"В салоне был мужчина и женщина. У него нашли травматический пистолет Макарова для отстрела резиновых пуль. Его магазин был уже пуст. Также на коврике лежал нож с пятнами, похожими на кровь и салфетка рядом. На место вызвали следователей. Свидетели происшествия узнали всех троих", - гласит сообщение патрульной полиции Львова.

Согласно словам очевидцев, причиной конфликта был репертуар уличного музыканта, который не понравился ранее упомянутой компании. Обстоятельства дела будут выяснять следователи.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в Николаеве произошла драка со стрельбой между местными жителями в одном из развлекательных заведений города.