Работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена

Об этом говорится в сообщении штаба антитеррористической операции АТО в Facebook.

Как отмечается, что благодаря оперативной работе офицеров украинской стороны СЦКК восстановлены важные объекты инфраструктуры Донбасса. Кроме того, основные ремонтные работы выполнены в полном объеме.

Добавим, что за прошедшую неделю боевики 11 раз обстреливали местах, где нет позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего был поврежден ряд важных объектов инфраструктуры Донбасса.

"Так, без подачи электроэнергии осталась Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, обеспечивающим водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь", - говорится в сообщении.

Также была угроза, что более полумиллиона мирных жителей могут остаться без питьевой воды.

"Офицеры украинской стороны СЦКК приняли оперативные меры для немедленного проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщают в штабе.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее ОБСЕ призвала отвести силы и средства от Донецкой фильтровальной станции.