Процесс передачи ОРДЛО 15 человек находится на финишной прямой - СБУ

Об этом заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит в эфире "112 Украина".

"Я бы сказал, на финишной прямой (процесс передачи - ред.). Мы действуем в рамках закона, мы не пиратская республика, есть определенная процедура, по которой мы идем ... Это люди, которые имеют непосредственное отношение к АТО, их подавали в списке. Как знак доброй воли, 6 женщин и 9 больных. Надеемся, что со стороны Москвы тоже будет принято решение накануне праздников, мы надеемся, что это так называемая православная держава будет действовать как Украина ", - заявил советник главы СБУ Юрий.

Согласно его словам, Украина продолжает делать все для того, чтобы освободить своих пленных с ОРДЛО.

"Мы делаем все, чтобы освободить наших остальных ребят. Мы предложили беспрецедентное условие операции, мы готовы отдавать за каждого нашего героя четырех. Мы говорим, что мы готовы отдать 228, забрав 57 человек. Для нас это очень важно. Мы понимаем, что решение принимаются в Кремле и мы делаем все, чтобы процесс возобновился ", - сказал он.

"Мы используем абсолютно все методы, начиная от помощи со стороны специальных служб, заканчивая услугами волонтеров. Также нам помогают представители церкви. У одного из наших заложников в руке пуля ... Мы проводим специальные мероприятия, чтобы понимать, что там внутри. Нам помогают международные организации, которые с ними общаются. Мы знаем, в каком состоянии они находятся. Да, конечно (знаем, в каких условиях содержатся) ", - добавил Ю.Тандит.

Как сообщал "Ура-Информ", в заложниках у боевиков на временно неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек.