12:53 26.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Пенсионер бросился под поезд в Донецкой области и погиб

Правоохранители в Донецкой области установили личность мужчины, совершившего суицид, бросившись под поезд. В результате поезд нанес травмы несовместимые с жизнью.

Пенсионер бросился под поезд в Донецкой области и погиб

Об этом сообщили в Покровском отделе полиции Донецкой области.

"В дежурную часть Добропольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера железнодорожной станции "Доброполье" о том, что неизвестный бросился под поезд. В результате поезд нанес мужчине травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отметим, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Кроме того, во время общения с очевидцами полицейские выяснили, что погибший стоял на платформе, а когда услышал звуковой сигнал сразу прыгнул под грузовой поезд, который прибывал на станцию "Доброполье".

Также полицейские установили личность погибшего, им оказался 75-летний местный житель.

Согласно словам родственников в последнее время мужчина страдал провалами в памяти, однако вел себя адекватно.

Причины, побудившие пенсионера свести счеты с жизнью, на сегодня неизвестны. На данный момент  проводится досудебное расследование.

Напомним как сообщал "Ура-Информ", недавно на Львовщине пассажирский поезд сбил мужчину.


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