13:34 26.12.2016 | Происшествия | Новости
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О черных ящиках на борту Ту-154 ничего неизвестно

Пока что специалисты не владеют никакой информацией относительно данных, считанных с бортовых самописцев разбившегося Ту-154.

О черных ящиках на борту Ту-154 ничего неизвестно

Сами "черные ящики" пока не обнаружены. С такой информацией в обращении к журналистам выступил руководитель МЧС РФ Владимир Пучков, передает РИА "Новости".

"Пока еще нет", – ответил Пучков на вопрос представителей СМИ о том, удалось ли поднять со дна моря бортовые самописцы.

Напомним, что ранее министр транспорта Максим Соколов объяснил, что бортовые самописцы Ту-154 не имеют радиомаяков, поэтому для их нахождения потребуется дополнительное оборудование.

Как сообщал "УРА-Информ", самолет Минобороны России потерпел крушение над Черным морем, вчера утром, недалеко от Сочинского побережья. На борту находился 91 человек, среди них восемь человек – члены экипажа. 


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