На трассе под Житомиром перевернулся микроавтобус, есть погибшие

В результате аварии погиб один человек. Еще шестерых скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, по предварительным данным водитель маршрутки не справился с управлением и его машина съехала в кювет, а затем перевернулась.

Всего в микроавтобусе на момент аварии находилось 12 пассажиров, которые направлялись в Киев. Шестеро из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, а 36-летняя погибла на месте происшествия.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье поздно вечером, 25 декабря, в Закарпатской области столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали пять человек.