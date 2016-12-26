18:17 26.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине возникла драка со стрельбой: есть пострадавшие

Конфликт возник между жителями поселков Ровенщины.

На Ровенщине возникла драка со стрельбой: есть пострадавшие

В Ровенской области возникла массовая драка со стрельбой. По итогам пострадали более десяти человек. Об этом сказано в сообщении полиции области. Сообщается, что ночью 26 декабря в с. Деражное около одного из развлекательных заведений возник конфликт - между местными жителями и жителями Цумани Киверцовского района, что на Волыни.

Владельцы данного заведения пробовали сами прекратить конфликт. 20 человек продолжали выяснять свои отношения на улице, устроили драку, а после этого и стрельбу. 52-летний муж владелицы данного заведения в результате сломал руку.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области в сентябре произошла драка со стрельбой.


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