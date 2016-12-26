Фюзеляж самолета Ту-154 обнаружили в Черном море

Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

Как отмечается, водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж российского самолета Ту-154, который направлялся в Сирию и потерпел катастрофу поблизу Сочи. Кроме того, обломки лежат на глубине 27 метров в одной миле от берега.

"Водолазы нашли четыре фрагмента, один из них длиной около четырех метров", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о подъема с помощью плавучего крана.

"На нескольких погибших пассажирах, чьи тела были обнаружены, были одеты спасательные жилеты", - гласит сообщение.

Напомним также, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее специалисты озвучили возможную причину падения авиаборта в Черное море.