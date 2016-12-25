В России с радаров исчез самолет, на борту 91 человек

Речь идет о воздушном судне Минобороны России Ту-154. Он вылетел из Сочи, а спустя некоторое время датчики перестали фиксировать его движения, передает РИА "Новости".

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира, а также 8 членов экипажа. Такую информацию озвучили в пресс-служба Минобороны России в воскресенье 25 декабря.

"При выполнении планового перелета из аэродрома в городе Адлер в 04.40 (по Киеву) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно подобный инцидент случился с самолетом Air Algerie. Он осуществлял рейс из Алжира в Марскль.