10:13 25.12.2016 | Происшествия | Новости
100156549:Rakova

В России с радаров исчез самолет, на борту 91 человек

В России произошла авария с самолетом. Авиаборт пропал с радаров после 20 минут полета.

В России с радаров исчез самолет, на борту 91 человек

Речь идет о воздушном судне Минобороны России Ту-154. Он вылетел из Сочи, а спустя некоторое время датчики перестали фиксировать его движения, передает РИА "Новости".

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира, а также 8 членов экипажа. Такую информацию озвучили в пресс-служба Минобороны России в воскресенье 25 декабря.

"При выполнении планового перелета из аэродрома в городе Адлер в 04.40 (по Киеву) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно подобный инцидент случился с самолетом Air Algerie. Он осуществлял рейс из Алжира в Марскль.


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