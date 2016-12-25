В России объявили траур в связи с авиакатастрофой самолета

Такое решение было принято в связи с авиакатастрофой Ту-154. Как сообщает ТАСС, понедельник в России все концерты в стране отменены.

Как сказано в указе президента, размещенном на сайте Кремля в воскресенье, 25 декабря, Путин также пообещал тщательное расследование катастрофы Ту-154 над Черным морем вблизи Сочи.

Он также поручил правительству создать государственную комиссию по расследованию причин катастрофы, которую возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Напомним, спасатели обнаружили обломки самолета, который упали на расстоянии от 1,5 до шести километров от береговой линии.

Также обнаружена часть документов и личных вещей пассажиров. Всего на борту самолета находились 92 человека.

Как сообщал УРА-Информ, Ту-154 летел в Латакию и исчез с радаров через 20 минут после вылета. Уже известно о десяти погибших.