11:10 25.12.2016 | Происшествия | Новости
100156552:Rakova

Погибла Доктор Лиза – СМИ

Минобороны опубликовало список находившихся пассажиров и членов экипажа лайнера Ту-154, который направлялся в Сирию.

Погибла Доктор Лиза – СМИ

Выяснилось, что среди пассажиров была руководитель фонда "Справедливая помощь" – Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии", – цитирует портал Совета по правам человека главу ведомства Михаила Федотова.

Однако в комментарии СМИ пресс-секретарь Глинки заявила, что подобными данными о ее местонахождении не располагает.

Как сообщал "УРА-Информ", самолет Ту-154 пропал с радаров после 20 минут вылета. Его обломки обнаружены в полутора километрах от сочинского побережья на глубине 50-100 метров.


 
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Фоторепортаж
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