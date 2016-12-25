Погибла Доктор Лиза – СМИ

Выяснилось, что среди пассажиров была руководитель фонда "Справедливая помощь" – Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии", – цитирует портал Совета по правам человека главу ведомства Михаила Федотова.

Однако в комментарии СМИ пресс-секретарь Глинки заявила, что подобными данными о ее местонахождении не располагает.

Как сообщал "УРА-Информ", самолет Ту-154 пропал с радаров после 20 минут вылета. Его обломки обнаружены в полутора километрах от сочинского побережья на глубине 50-100 метров.