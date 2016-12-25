Никто из пассажиров самолета Ту-154 не выжил - ФОТО

Все 92 человека, которые находились на борту упавшего в Черное море российского самолета Ту-154, погибли.
На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля имени Александрова, журналисты, восемь членов экипажа и военные. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил пресс-секретарь министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его данным, место катастрофы установлено, выживших не нашли. Поисково-спасательная операция не обнаружила спасательных плотов.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, самолет Ту-154 Минобороны РФ, летевший после дозаправки из Сочи в Сирию, пропал с экранов радаров около пяти часов утра 25 декабря.
По предварительным данным, крушение самолета произошло из-за того, что при наборе высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.
Президент России Владимир Путин объявил на понедельник, 26 декабря, общенациональный траур.