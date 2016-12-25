Названа предварительная причина крушения Ту-154

Согласно мнению экспертов, Ту-154 мог потерпеть крушение из-за технической неисправности или ошибки пилотирования, передает РИА «Новости».

"В качестве основных версий крушения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании", – отметил источник в силовых структурах.

Напомним, что лайнер с 91 человеком на борту пропал с радаров в воскресенье утром спустя 20 минут полета. Его обломки были найдены в море недалеко от Сочи, в полутора километрах от города.

Как сообщал "УРА-Информ", в списке пропавших – 68 музыкантов, а также представители российских СМИ. Среди пассажиров числилась Доктор Лиза – Елизавета Глинка, всему миру известный волонтер и глава организации "Справедливая помощь".