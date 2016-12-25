Найдены обломки упавшего российского самолета

Стало известно, что авиаборт потерпел крушение в водах Черного моря. Такие сведения передает РИА "Новости". В полутора километрах от Сочи найдены его обломки. Об этом СМИ рассказал источник в силовых структурах.

Напомним, что во время выполнения планового перелета из аэродрома Адлера пропали данные с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Как сообщал "УРА-Информ", на борту лайнера находился 91 человек. Среди них 83 пассажира, а также восемь членов экипажа.