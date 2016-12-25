10:33 25.12.2016 | Происшествия | Новости
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Найдены обломки упавшего российского самолета

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, пропал в районе Сочи.

Найдены обломки упавшего российского самолета

Стало известно, что авиаборт потерпел крушение в водах Черного моря. Такие сведения передает РИА "Новости". В полутора километрах от Сочи найдены его обломки. Об этом СМИ рассказал источник в силовых структурах.

Напомним, что во время выполнения планового перелета из аэродрома Адлера пропали данные с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета.

Как сообщал "УРА-Информ", на борту лайнера находился 91 человек. Среди них 83 пассажира, а также восемь членов экипажа. 


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