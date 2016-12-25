На Десне в Чернигове машина провалилась под лед - ФОТО

В воскресенье, 25 декабря, в Чернигове автомобиль провалился под лед.
В затонувшей машине спасатели нашли тело мужчины. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации, сегодня около трех часов дня спасатели подняли из реки Десна Seat Altea.
По информации очевидцев иномарка съехала на лед и провалился в районе городского пляжа "Золотой берег" около полуночи. В ее салоне был обнаружен мертвый мужчина.
Причина инцидента сейчас устанавливается полицией, - пояснили в ГосЧС.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Светлодарске Донецкой области в результате обстрела боевиков повреждены многоэтажное здание и служебный автомобиль полиции.