21:48 25.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Десне в Чернигове машина провалилась под лед - ФОТО

В воскресенье, 25 декабря, в Чернигове автомобиль провалился под лед.

На Десне в Чернигове машина провалилась под лед - ФОТО

В затонувшей машине спасатели нашли тело мужчины. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации, сегодня около трех часов дня спасатели подняли из реки Десна Seat Altea.

По информации очевидцев иномарка съехала на лед и провалился в районе городского пляжа "Золотой берег" около полуночи. В ее салоне был обнаружен мертвый мужчина.

Причина инцидента сейчас устанавливается полицией, - пояснили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Светлодарске Донецкой области в результате обстрела боевиков повреждены многоэтажное здание и служебный автомобиль полиции.


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