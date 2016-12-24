В Запорожской области задержали прокурора за взяточничество

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции.

"20 тысяч гривен неправомерной выгоды получил начальник одного из отделов межрайонной прокуратуры за затягивание уголовного производства и дальнейшее его закрытие. Производство открыли еще в 2015 году по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря общей площадью 2 га", - гласит сообщение.

Как отмечается, правоохранители изъяли 20 тыс. гривен, полученных в качестве взятки.

Согласно ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее столичная прокуратура задержала еще одного ректора-взяточника.