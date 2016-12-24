10:03 24.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ в 2016 изъяла свыше 560 единиц нелегального огнестрельного оружия

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2016 году изъяла из неконтролируемого оборота свыше 560 единиц огнестрельного оружия. 

СБУ в 2016 изъяла свыше 560 единиц нелегального огнестрельного оружия

Об этом свидетельствуют результаты отдельных направлений работы СБУ.

"Изъято из неконтролируемого оборота более чем 560 единиц огнестрельного оружия, 61,4 тысячи боеприпасов и свыше 2 тонн взрывчатки. Всего пресечено свыше 250 фактов незаконного оборота ВОУ, выявлено и ликвидировано 55 схронов с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее  СБУ пресекла деятельность деятельность ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Харькове и Днепре. 


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