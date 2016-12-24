СБУ в 2016 изъяла свыше 560 единиц нелегального огнестрельного оружия

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2016 году изъяла из неконтролируемого оборота свыше 560 единиц огнестрельного оружия.
Об этом свидетельствуют результаты отдельных направлений работы СБУ.
"Изъято из неконтролируемого оборота более чем 560 единиц огнестрельного оружия, 61,4 тысячи боеприпасов и свыше 2 тонн взрывчатки. Всего пресечено свыше 250 фактов незаконного оборота ВОУ, выявлено и ликвидировано 55 схронов с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее СБУ пресекла деятельность деятельность ячеек террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) в Харькове и Днепре.