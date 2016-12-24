13:20 24.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ обнаружила пять тайников с боеприпасами в зоне АТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили пять хранилищ с боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.

СБУ обнаружила пять тайников с боеприпасами в зоне АТО

Об этом сообщает  пресс-центр СБУ.

"Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино Донецкой области, городе Старобельск и селах Лиман и Муратово в Луганской области", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сотрудники спецслужбы изъяли из схронов два противотанковых гранатомета РПГ-26Ы, минометную мину, восемь гранатометных выстрелов, десять гранат, один килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.

В настоящее время продолжаются соответствующие процессуальные действия.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", прокуратура Харьковской области совместно с СБУ и Национальной полицией разоблачили киберпреступников, которые через интернет реализовывали вредоносное программное обеспечение.


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