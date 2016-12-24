09:06 24.12.2016 | Происшествия | Новости
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На Шотландию обрушился ураган "Барбара"

Ураган "Барбара", обрушившийся на Шотландию, привел к отключениям электричества, перебоям в движении транспорта и закрытию школ.

На Шотландию обрушился ураган

Об этом передает ВВС.

Как отмечается, скорость ветра на одном из шотландских островов достигала 146 километров в час.

Кроме того,в северо-западной части Шотландии были закрыты почти 120 школ, где учатся 8,5 тыс. детей.

"В некоторых районах Шотландии было нарушено движение поездов и автобусов, отменены паромы на близлежащие острова. Аэропорт Сторновэй на острове Льюис был закрыт после того как два самолета не смогли осуществить там посадку и вернулись в аэропорты отправления в других шотландских городах", - говорится в сообщении.

В свою очередь, энергетикам пришлось задействовать резервные мощности и объявить "желтый" уровень тревоги, который предусматривает дополнительные дежурства.

Отметим также, что из-за порывистого сильного ветра на несколько часов была закрыта для посещения площадь Святого Эндрю, парк высотных аттракционов (их позже открыли) и Шотландский рынок.

По прогнозам синоптиков, ураган "Барбара", а также чуть менее мощный ураган "Конор" будут бушевать на территории Шотландии как минимум ближайшие три дня.

Напомним, как сообщал " Ура-Информ", ране на Центральную Америку обрушился ураган "Отто". Сила ветра в районе непогоды достигает 170 километров в час.


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