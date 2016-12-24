20:15 24.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине при пожаре погибло двое детей

Один ребенок 2012 г.р.  был госпитализирован в тяжелом состоянии в результате пожара.

На Ровенщине при пожаре погибло двое детей

В Ровенской области 24-го декабря в се. Большие Озера произошел пожар - в частном жилом доме. Пожар стал причиной двух детей. Об этом передает пресс-центр ГУ ГСЧС в области.

Так, местными жителями по итогам ликвидации возгорания на пепелище обнаружены тела двух детей (девочки 2011 г.р. и мальчика 2013г.р. ), еще один мальчик 2012 г.р. был госпитализирован в тяжелом состоянии в Дубровицкую райбольницу. Указано, что -спасательное подразделение на место возгорания не привлекалось. В результате был уничтожен деревянный жилой дом.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в ноябре горел торговый центр.


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