Алкогольный фальсификат обнаружили пограничники в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, фальсификат разоблачили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и местной прокуратуры Одессы.

"Правоохранители на основании постановления суда в рамках уголовного производства по ст.227 УК (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) и 190 (мошенничество) провели обыски в нежилых помещениях, находившихся на территориях гаражных кооперативов", - говорится в сообщении.

Также отметим, в целом изъято 100 коробок фальсифицированных спиртных напитков Kvint, Аttikus, Courvoisier, Florelli, "Ельцин".

На данный момент следственные действия продолжаются.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", фальсифицированный алкоголь почти на 2 млн грн изъяли в Киеве.