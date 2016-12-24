13:40 24.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Алкогольный фальсификат обнаружили пограничники в Одессе

В Одессе оперативные сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили фальсифицированные спиртные напитки.

Алкогольный фальсификат обнаружили пограничники в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как отмечается, фальсификат разоблачили сотрудники оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления и местной прокуратуры Одессы.

"Правоохранители на основании постановления суда в рамках уголовного производства по ст.227 УК (Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции) и 190 (мошенничество) провели обыски в нежилых помещениях, находившихся на территориях гаражных кооперативов", - говорится в сообщении.

Также отметим, в целом изъято 100 коробок фальсифицированных спиртных напитков Kvint, Аttikus, Courvoisier, Florelli, "Ельцин".

На данный момент  следственные действия продолжаются.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", фальсифицированный алкоголь почти на 2 млн грн изъяли в Киеве. 


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