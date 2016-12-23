12:43 23.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100156460:Rakova

В столице ищут бомбу в супермаркете, эвакуирована почти тысяча человек

В столичную полицию поступило сообщение о заминировании супермаркетов в Голосеевском и Оболонском районах. Правоохранителям пришлось эвакуировать почти тысячу человек.

В столице ищут бомбу в супермаркете, эвакуирована почти тысяча человек

800 граждан подверглись аварийному выходу с территории супермаркета, передает пресс-служба полиции Киева. Отмечается, что сообщение о заминировании поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В своем послании "минер"  заявил, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка. По указанным адресам в оперативном порядке прибыли специалисты, кинологи, пиротехники и правоохранители. В общей сложности было эвакуировано 800 человек. Все они являлись сотрудниками и клиентами магазина. После детального осмотра территории специалисты выяснили, что никаких взрывоопасных вещей там не заложено.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в Одессе два дня подряд минировали суды. 


 
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Фоторепортаж
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