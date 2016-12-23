В Японии огонь охватил 140 зданий - ВИДЕО

Огонь распространяется дальше. По утверждению местных СМИ, в результате возгорания два человека получили травмы. Причины возникновения пожара в самом ресторане устанавливаются.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, три человека погибли из-за пожара в сауне в поселке Красногоровка Марьинского района Донецкой области. На месте вызова спасатели установили, что пожар возник в здании сауны. Во время проведения разведки и тушения пожара внутри здания на полу были обнаружены тела трех мужчин без признаков жизни.